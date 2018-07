Tai ja rahvusvahelistest päästjatest koosnev meeskond tunneb üha kasvavat muret koopas langeva hapnikutaseme pärast. Kui ametnike sõnul on selle määr tavaliselt 21%, siis praeguseks on see poiste ning suure hulga päästjate tõttu langenud 15% peale.

Juba viiendat päeva varustatakse koopas olevaid poisse toidu, ravimite ja hapnikuga, vahendab BBC. Kahjuks on operatsioon nõudnud juba ka 38aastase sukelduja elu.

Saman Gunani leinatalitus (AP/Scanpix)

Käimas on suur võidujooks ajaga, kuna juba laupäeval on oodata sadude algust, mis kergitab veetaset ka koobastes. Esialgu kaalusid ametnikud varianti jätta lapsed sadude hooajaks koobastesse, kuid Tai mereväe eriüksuse ülema Apakorn Yookongkaewi sõnul on asjalood muutunud ning laste päästmise aeg on piiratud.

Sukeldumise muudavad raskeks näiteks liiga kitsad kohad, millest on koos sukeldumisvarustusega raske läbi pääseda. Terve teekonna jooksul tuleb läbida vähemalt neli veega täitunud ala. Varasemalt on teada, et lastel puuduvad ujumisoskused.

Hetkel töötatakse selle kallal, et koopasse saaks paigaldatud 5-kilomeetri pikkune hapnikukaabel.

Võimude sõnul ei kavatse nad võtta riske ega seada laste elu ohtu, kuid on reaalne, et ühel hetkel pole veetaset enam võimalik pumpade abil ohutul tasemel hoida ja lastel tuleb siiski läbida ohtlik teekond, mis on nõudnud juba ühe inimelu.

Operatsiooni on omapoolse panuse anda soovinud ka leiutaja Elon Musk, kes on Taisse lubanud saata oma insenerid.

Koopas lõksus olevad poisid (Reuters/Scanpix)

Kuid on ka helgem uudis - nimelt on FIFA president Gianni Infantino kutsunud Tai koopas lõksus olevaid noori jalgpallureid Venemaal toimuvale jalgpalli MM-i finaalmängule. Seda muidugi juhul, kui lapsed saavad pääsetud ja on reisimise jaoks piisavalt kosunud.

12 poissi vanuses 11-16 eluaastat ning nende 25aastane treener jäid koobastesse lõksu 24. juuni hilsõhtul. Seltskond leiti 9 päeva hiljem.