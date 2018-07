Koos Maarja-Liis Ilusaga 1996. aasta Eurovisiooni lauluvõistlusel 5. koha saanud Ivo Linna meenutas Vikerraadio saates "Aeg peatub", et puikles Priit Pajusaare kirjutatud "Kaelakee hääle" laulmisele alguses kõvasti vastu.



Esialgu pidid lugu esitama Evelin Samuel ja üks noor meeslaulja, kelle nime ei soostunud Priit Pajusaar avalikustama. Samuelil tuli laulmisest loobuda, sest talle pakuti tööd Jaapanis, mis lõpuks saatuse keerdkäikude tõttu ikkagi ära jäi. Meeslaulja vahetuse vajalikkus selgus pärast laulu demo salvestamist. "Kuulasime ja kuulasime ja polnud ikka see," meenutas Pajusaar.



"Pajusaar jättis mulle filharmoonia valvelauda kasseti. Võtsin selle ära ja kuulasin ning mõtlesin, et mis tilulilu lugu see nüüd on?!" meenutas Ivo Linna. "Ütlesin, et Pajusaar, võta nüüd ikka noored inimesed ja las nad laulavad hinged täis indu, aga Pajusaar oli võtnud endale selgelt pähe, et mina pean Maarja-Liisiga seda laulma."



Linna sõnul tekkis tal "Kaelakee hääle" laulmisest pääsemiseks veel üks võimalus, sest ta jäi salvestusepäeval haigeks. "Mul oli tuju hea, sest sain Pajusaarele helistada ja öelda, et ma olen haige ja sa pead teise laulja valima. Aga Pajusaar vastas rõõmsa häälega, et kõik on haiged ja sa ei pääse!"

Maarja-Liis Ilus ja Ivo Linna - 1996. aasta Eurovisioni Eesti esindajad Oslos. (Õhtulehe fotoarhiiv)



Kui laul oli salvestatud, siis sai Ivo Linna "Kaelakee hääle" fenomenist aru ning tagantjärele peab ta seda üheks olulisemaks looks oma karjääris.



2017. aastal pürgis Ivo Linna looga "Suur loterii" uuesti Eurovisioonile, kuid esimest korda tegi ta eurolaulul kaasa juba 1994. aastal, kui tema esitatud Heini Vaikmaa lugu "Elavad pildid" sai kohalikul eelvõistlusel kolmanda koha.



Kuula Ivo Linna esimest eurolaulu "Elavad pildid" alates saate 21. minutist!