Lisaks neile on seekord suurel ekraanil taas terve plejaad kõrvaltegelasi, keda kehastavad esimeseski osas Andrese eksnaisena kaasa teinud Kadri Rämmeld, Mardi pojana Franz Malmsten, Toomase kaasana Ingrid Margus ning uute tulijatena tõusev täht Brigitte Susanne Hunt, vanameister Raivo Adlas, lisaks veel Venno Loosaar, Sandra Ashilevi, Katrin Karisma ja Ago-Endrik Kerge. Üllatuskülalistena on filmis ka supermodell Karmen Pedaru ja kiiruisutaja Saskia Alusalu!

„Kahe eelneva filmi jooksul kokku harjunud võttegrupiga oli rõõm taas filmi teha. Võtted läksid nagu niuhti! Meil kõigil oli väga lõbus olla kaasosalisteks Andresele (Ago Anderson) maailma parima naise otsingutel,“ rõõmustab filmi produtsent Kristian Taska ning lisab: „Selliste taktikate peale, mida filmi kolmik esitab, poleks ise küll tulnud.“

Millest siis triloogia viimane peatükk pajatab... Kui vaataja kuldse kolmikuga viimati kohtus, olid meeste murepilved lahtumas ja kuttide naistemured rahuldavalt lahenenud. Nüüd leiavad kolm klassivenda aga olukorrast, kus kuri saatus on kõige hullemini asunud just Andrest väntsutama. Alustades eksnaise Anne uuest imalalt sulnist pereidüllist koos vastsündinud beebiga, kuni ootamatult kaelasadanud kohustuseni hooldada invaliidistunud isa. Miks küll on teistel elu kõige ilusam just siis, kui sinul kõige hullemini rapib? Kui Anne teeb Andresele ettepaneku hakata beebi ristiisaks, otsustab vapper mees leida ristsetele minekuks oma käevangu maailma kauneima kaaslanna. Pakkinud kaasa ratastoolis isa ja suured lootused, alustab Andres koos kaimude Toomase ja Mardiga stiihilist amokki läbi Eesti kuuma suve.

Teha nelja aastaga kolm täispikka filmi on õppetund, mida koolist ei saa, ütleb Rene Vilbre ning lisab: „Sellest kogemusest saadav tarkus ja õppetund on tiimitunde tunnetamine ja usaldus. Filmi üksi ei tee, kui sul on selline meeskond ja näitlejad, kes mul läbi kolme filmi on olnud, saab selliseid kaelamurdvaid trikke ette võtta. Selle tiimiga teeks hea meelega veel üsna mitu filmi koos! Läbi kolme filmi on minu kõrval seisnud suurepärane operaator Mihkel Soe ja geniaalne kunstnik Anni Lindal ning nende kõikvõimsad meeskonnad (valgus-, kunsti-, kostüümi ja grimmiosakonnad). See on olnud kummaline ja üsna hullumeelne retk kõigi meie jaoks!”

Samuti kiidab režissöör oma kolme staari: “Kui enne esimest filmi oli Genka näitlejana veel küsimärk, siis nüüd - aitäh Teile, Mait, Ago ja Genka. Nad on näitlejad, kes on iga režissööri unistus!”

“Klassikokkutuleku” produtseerinud Taska Film on tootjafirmaks populaarsetele Eesti filmile “Klassikokkutulek” (2016), „Klassikokkutulek 2: Pulmad ja matused“ (2018), “Nimed marmortahvlil” (2002), “1944” (2015) ja “Sangarid” (2017). Komöödia algstsenaarium pärineb Taanist, Eesti jaoks kohandas originaalstsenaariumi hinnatud stsenarist, dramaturg ja näitleja Martin Algus, kes loo ülemeeliku huumoriga kohalikku konteksti tõi.

Filmide „Klassikokkutulek“ (2016), „Klassikokkutulek 2: Pulmad ja matused“ (2018) ja „Klassikokkutulek 3: Ristiisad“ (2019) kohta kokkuvõtvalt võib märkida:

Filmiti 56 võttepäeval.

Võtetel osales 661 inimest.

Filmiti 60 võttekohas.

Filmiti ligi 100 tundi materjali.

„Klassikokkutuleku“ filmidele kuuluvad nii Eesti kinoajaloo suurima avanädalavahetuse kui ka edukaima filmi tiitlid.

Filmi valmimist toetavad Eesti Filmi Instituut, Viru Filmifond, Südameapteek, Forum Cinemas, TV3, Jägermeister, Alexela, LHV, Silberauto, Cramo, Mosaic, Motohobi, Lux Express, Rannarootsi, Tere, MG Beauty ja Aednik24.ee