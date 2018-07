Täna õhtul, 6. juulil astub Õllesummeri pealavale maailmakuulus Briti hitimeister Pet Shop Boys, keda soojendab samuti hitte puistav armastatud Smilers.

"Darth Vader on lava taga olemas ning ootame bändi saabumist," sõnas ürituse turundusjuht Tarmo Tuvike. "Pet Shop Boysi viis aastat tagasi toimunud kontsert on Õllesummer Festivali läbi aegade kõige edukam. Kui nad oma super tuuri välja hõikasid, siis polnud kahtlust, et neid meile uuesti esinema tahame. Nende pühendumus, muusika ja vibe on midagi erilist," on Õllesummeri peakorraldaja Marje Hansar varasemalt selle briti popduo lavaletoomist kommenteerinud.

"Eilne Armin van Buureni kontsert oli enamvähem täismajale ning loodame, et ka tänane suurepärase lava-ja valgusshowga Pet Shop Boysi kontsert alla ei jää," väljendas Hansar ühteaegu nii põnevust kui ka rahulolu.

Pet Shop Boysi astub Õllesummeri pealavale 6. juulil kell 23:00. Neid soojendav Smilers alustab esinemist kell 20:30. Lisaks neile näeb täna

Õllesummeri lavadel The Multinektar Boysi, kelle uue muusikavideo filmib Triin Ruumet, Laurat, Koit Toomet, Lauri Liivi, Aropit jpt.