Lõuna-Aafrikas Sibuyas puresid lõvid surnuks vähemalt kaks salakütti, kes olid tulnud jahtima ninasarvikuid.

Korravalvurid on leidnud vähemalt kahe mehe jäänuseid, kuid mõningatel andmetel võis kütte olla kolm, vahendab BBC. Lisaks leiti ümbruskonnast relvi ja üks kirves. „Me pole kindlad palju neid oli - neist pole kuigi palju järel,“ ütles AFP-le reservaadi peremees Nick Fox.

Salaküttimise sagenemine Aafrikas on seotud sarvede nõudluse suurenemisega Aasias. Näiteks nii Hiinas kui Vietnamis usutakse, et ninasarviku sarvel on ravivad omadused.