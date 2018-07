“Vastab tõele, et toiduainete hinnad on viimastel kuudel ja viimase aastaga eriti tõusnud,” ütleb Sirje Potisepp “Vikerhommikus”. Ta meenutab, et ennustas juba eelmisel aastal hinnatõusu, mis täpselt nii ka juhtus.

Eesti toiduliidu juhataja Sirje Potisepa sõnul on toiduhinnad kindlal tõusukursil. Potisepp tõdeb, et valitsus ei adu maksude tõstmise tagajärgi, milleks on peaaegu kõige kallinemine.

Sirje Potisepp ütleb, et elektri-, gaasi- ja kütuseaktiisi mõjusid näeme juba täna. Lisaks logistika maksustamine – teekasutustasu, raskeveokimaks, mis mõjutavad kõiki teenuseid ja kaupasid. “Kõige rohkem paneb nördima see, et ministeeriumid ei ole isegi mõjuanalüüse teinud – kuidas see mõjutab inimeste elu, kuidas kaupade ja teenuste hindu,” ütleb Potisepp.

“Eestis on endiselt eluase ja toit inimeste sissetulekutest üle 40%,” nendib Potisepp ja lisab, et ühiskond ei ole praegu hinnatõusude vastu nii palju protestinud kui võiks või peaks, sest on majanduskasv, tööhõive on tipus ja palgad on kasvanud. Samas ei ole nii kõrged hinnad normaalsed.

Kuigi riik on lubanud, et suuremad elektritarbijad saavad toetust, on ka see komplitseeritud. Sirje Potisepp ütleb: “Kõige suurem toidutootja Eestis, ega isegi mitte terves Baltikumis, ei kvalifitseeru sellele.” See tähendab loomulikult ka tulevikus hinnatõuse.

“Minul liidu juhina on jäänud selline tunne, et joogisektor tahetakse Eestist täiesti minema pühkida ja Lätti üle viia,” ütleb Potisepp. Kui joogisektoris muutusi ei toimu, sisi on see sektor väga nutuses seisukorras.

Toiduhindade mõjutajad on kaudsed maksud, mis alles hakkavad oma mõju avaldama. "Meie ametnikud viivad meie ettevõtted sinnamaale, et me pole konkurentsis ei sise- ega välisturgudel. Importtootjad ainult ootavad, et me teeks rumalaid otsuseid."