Oudekki Loone, kes juhib Eesti-Itaalia sõpruskonda, jagas eile sotsiaalmeedias pilte kohtumisest Itaalia president Sergio Mattarellaga. Loone pälvis presidendilt ka kõrge autasu - Itaalia Vabariigi Teeneteordeni rüütliristi.

Autasu kannab nime Grande Ufficiale dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana ning seda võib võrrelda lausa rüütliks löömisega.

“Ma üldiselt ei ole sentimentaalne inimene, aga pisar tuli silma küll,” on Oudekki tunnustusest liigutatud. “See tuli väga suure üllatusena. Ma tõesti ei oodanud seda.” Naine lisab, et autasu on tema jaoks väga oluline. "Kui sa oled oma tööga suutnud teha midagi nii olulist, et üks riik annab sulle autasu teenete eest vabariigile, siis see on kindlasti väga tähtis. Kindlasti on see oluline minu jaoks ka edaspidi.”