Küsimuse, kas erinev talve- ja suveaeg on Euroopas tarvilik, tõstatasid möödunud aastal europarlamendis jõudsalt Soome saadikud. Nende eestvedamisel viidi läbi ka esimene hääletus: kas kaotada kellakeeramine Euroopa Liidus või mitte. Toona see ei õnnestunud, kuid nenditi, et kellakeeramisega kaasnevaid probleeme tuleb põhjalikumalt uurida. Põhjuseks toodi mitmed uuringud, mis tõestasid ära kellakeeramise negatiivsed mõjud inimese tervisele.

Europarlamendi saadik Indrek Tarand on juba ammu võidelnud selle eest, et parlament ja komisjon ühel meelel teema lukku paneks. "Minu peamine eesmärk on lõpetada kellakeeramine," sõnab ta. "Kas võtta aluseks ühtne talveaeg, meie mõttes vööndiaeg, või suveaeg, selle vaidluse võivad kodanikud lahendada küsitluse teel."

Otsuse langetamisele tuleb Tarandi arvates läheneda teaduspõhiselt. "Energeetilist võitu kella keeramisega ju ei saavutata. See keeramine on ka tervisele väga halb, eriti lastele ja koduloomadele ja farmiloomadele. Et siis võiks kellakeeramise ükskord ära lõpetada."

Tarand mäletab, et viimane kord, kui teemat Euroopa Parlamendis arutati, olid nii lõuna- kui ka keskeurooplased muudatuse poolt, kusjuures kõige juhtivamalt ajasid asja tšehhid ja sakslased. Tšehhi saadik Pavel Svoboda ja Saksamaa saadik Michael Cramer olid esimesed, kes 2015. aastal sel teemal sõna võtsid.

Euroopa Komisjon on otsustusvõimetu

"Eks augustis tehakse need tulemused avalikuks ja siis komisjon kasutab neid kuidagi oma töös," kujutab Tarand ette augusti lõppu. "Parlament on juba mitu korda proovinud neile kohustuseks teha, et see asi ükskord ära lahendataks. Aga [komisjoni liikmed] alati vigurdavad ennast välja, et peaks ikka veel uurima."

Pärast küsitlust võib ka nii juhtuda, et Euroopa Komisjon tembeldab uuringus saadud info ebapiisavaks, usub Tarand. Kui piisavalt paljud inimesed ei võta vaevaks küsitlusele vastata, on komisjonil ja ka parlamendil kasutada puudulikud andmed, millest ei saa järeldusi teha. "Me oleme töögrupis [Svobodaga] niiviisi kokku leppinud, et teeme omalt poolt kõik, et enne sügist keeramist see otsus tehtaks. Aga ma ei kujuta ette, kas komisjon on sama meelt, äkki nad tahavad veel venitada."

Europarlamendi saadik Kaja Kallas oli esialgu otsuse suhtes neutraalne, kuid pärast uuringute läbi töötamist usub, et mingil määral on kellakeeramine inimesele kahjulik. "Ma ise väga ei tunneta kellakeeramist eriti halvana, aga ma lugesin ka neid uuringuid, et inimestel on unehäired ja kõikvõimalikud tervisehädad. Neid asju tuleb kindlasti arvesse võtta. Tol korral me Euroopa Parlamendis hääletasime selliselt, et kellakeeramise lõpetamine ei läinud läbi. Läks läbi aga see, et komisjon uurib, kas see on mõistlik või vajalik."