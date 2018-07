Et olla edukas, peab tegelema nii enda füüsilise kui vaimse vormiga. Eesti edukate ja kuulsate meeste seast on spirituaalsuslaine läbi käinud ja nii on kodumaa kuulsad mehed ennast leidnud joogamatil. Toome teieni 5 trenditeadlikku meest, kes hoiavad enda energiaga laetud just joogakunsti harrastades.

Ettevõtja ja Eesti olümpiakomitee president Urmas Sõõrumaa on aastaid joogat harrastanud. Sõõrumaa sõnul on igasugune sportlik tegevus küll hea kehalise vormi ja koormuse saavutamiseks, kuid jooga annab lisaks füüsilisele koormusele ka vaimse rahu. "Mis kõige tähtsam, sa puudutad enda energiaprogrammi, enda mõtet. Inimese mõttel nii suur jõud, et me ei kujuta ettegi, kui suur see on. Inimene kasutab oma ajumahust võib-olla 5-10 protsenti, mõtle, kui suudaks 30 protsenti kasutada. Siis ei ole Marsile hüpata mingi küsimus! Samamoodi on ka mõttega, meie ekslev mõte hüppab ühe koha pealt teisele, kui me suudaks seda vaigistada, paigal hoida ja suunata mingi konkreetsema koha peale, siis sellel on nii suur jõud ja jooga ongi see suur jõud," on mees rääkinud Õhtulehele möödunud suvel Haapsalus toimunud joogafestivalil.

Enda jaoks on Sõõrumaa jooga ja meditatsiooni avastanud viimase aasta jooksul. "Oma meditatsiooni ja energiajuhtimisega olen ma juba aastaid tegelenud, aga puhas jooga ja mediteerimine on minu jaoks viimase aasta teema. Ja ütlen kõigile, et tasub ära, just et enda mõtet ja mõttejõudu suunata ja kontrollida."