Tartu Pühade Aleksandrite Kiriku tagaaias esietendus Emajõe Suveteatri lavastus "Tsaar Saltaan". Kolme vana naist mängivad kolme erineva teatri näitlejannad: Marika Barabanštšikova Vanemuisest, Karin Tammaru Endlast ja Terje Pennie Ugalast.

Lavastus on äärmiselt humoorikas, näitlejannade sõnul said nad ennast tõeliselt välja elada. “Kolm õde on kõike näinud vanad naised, kes lähevad tagasi oma noorpõlve, et aru saada, miks nad ei ole terve selle aja, mis nad on lahus olnud, omavahel suhelnud,“ tutvustab Viidas ning lisab, et klassikaga on mõnes mõttes ka üksjagu julgelt ringi käidud. “Lavastaja julgustas, et pange hullu ja ärge kartke minna pööraseks,” ütles Terje Pennie. “Ärge istuge selle vanaduse peal, proovige see noor inimene ka seal vanas kestas ka üles leida,” lisas Karin Tammaru naerdes. Naised räägivad, et proovid olid äärmiselt naljakad. “Vahepeal ei suutnud üldse tõsiseks jääda,” ütlevad nad.

Esietendusel ei pruukinud publik isegi tähele panna, et tegelikult unustas Terje Pennie vahepeal oma repliigid ära. “Ma sain eile teksti juurde, millest ma pool täna muidugi ära jätsin. Iga etendusega õpin järgmise lause selgeks,” naerab Terje. “Ka laulus ei ole mul üks salm veel meeles, ümisesin lihtsalt “mmmm”, aga las ta küpseb veel,” lisab ta.

“Kui ma seda praegu ära ei tee, siis ma ilmselt ei tee seda kunagi,” ütles lavastaja Kaili Viidas proovide alguses. “Võib olla ta tunneb seda eluraskust oma õlul ja tal oli vaja seda kuidagi meis realiseerida,” naerab Karin Tammaru, kuidas sündis idee teha lavastus.