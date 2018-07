Washingtoni aja järgi keskööl jõustusid Ameerika Ühendriikide poolt kehtestatud majandussanktsioonid Hiinale, mis tähendab, et alates 6. juulist kehtib Hiinast USA-sse toodavatele paljudele kaubaartiklitele 25% importmaks. Tariifid on kehtestatud eelkõige tööstussektorile.

Ekspertide väitel on maailma kahe suurima tootmisriigi vahel alanud majandussõda, vahendab BBC.

Usutavalt kehtestab Hiina USA-le nüüd samaväärsed sanktsioonid. „Hiina, mis on lubanud mitte tulistada esimesena, on sunnitud tegema vasturünnaku, et kaitsta oma rahva huve,“ on öelnud Hiina kaubandusministeerium.

Aasta alguses teatas Trump, et kavatseb Hiina kaupadele kehtestada tariifid väärtuses 50 miljonit USA dollarit.

Hiina on antud teema kohta öelnud, et USA tegeleb šantažeerimisega. Trump aga jääb seisukohale, et Hiina on USA-ga kaubeldes aastaid kasu saanud.