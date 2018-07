Lauljatar Jennifer Lopez jagab sotsiaalmeedias mõnusaid puhkusepilte. Lisaks sellele, et naine roosas trikoos laitmatut figuuri näitab, köidab pildil pilku ka vasaku käe sõrmusesõrmes särav ehe, vahendab Daily Mail.

Sõrmus on fännid kihevile ajanud ning arutletakse kas Jennifer on oma kallima Alex Rodrigueziga kihlunud. Selles, et Jennifer kauneid sõrmuseid kannab pole midagi uut, kuid see, et ta kannab sõrmust selles sõrmes, kus on harjutud nägema kihlasõrmust, on küll uus asi.

Mõni aeg tagasi avaldas naine loo nimega "El Anillo", mis tõlkes tähendab "Sõrmus" ning andis sellega justkui vihje, et ootab oma kallimalt kihlasõrmust. Intervjuus lükkas naine muidugi selle kuulduse ümber ning sõnas, et ta ei kiirusta taas abielluma.

Jennifer on kolm korda abielus olnud – kõigepealt Ojani Noaga, siis Cris Juddiga ning seejärel Marc Anthonyga.

Jennifer ja Alex tulid oma suhtega avalikkuse ette mullu veebruaris.