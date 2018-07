Majandus- ja taristuminister Kadri Simson kirjutab kirjas siseminister Andres Anveltile, et käesoleva aasta esimene pool liikluses on olnud selgelt murettekitav. Simsoni sõnul on majandus- ja kommunikatsiooniministeerium välja töötanud plaani, kuidas talvist teehooldust tõhustada.

Simson tõi enda kirjas välja, et võrreldes 2017. aastaga kasvas jaanuarist kuni maini inimkannatanuga liiklusõnnetuste arv 8%, õnnetustes vigastatute arv 10% ja hukkunute arv koguni 45%.

Viimases liikluskomisjonis osalenud eksperdid väljendasid muret liiklusohutuse pärast ning avaldati arvamust, et üheks traagiliste liiklusõnnetuste sagenemise põhjuseks võib olla liiklusjärelevalve ebapiisavus ja liiklust rahustavate patrullide vähesus.