On ebatõenäoline, et närvimürk Novitšok, mis hiljuti põhjustas kriitilise terviserikke keskealisele paarile, oli avatud anumas, kinnitas BBC-le valitsuse heaks töötav teadlane.

Teadlane selgitas, et mürk on nii toksiline, et see tungib läbi naha, ilma, et seda oleks vaja alla neelata. Politsei on öelnud, et Amesburys elav paar kaotas teadvuse pärast mürgiga saastatud eseme käsitlemist.

Veel lisas teadlane, et antud närvimürki võivad aja jooksul kahjustada nii vihmavesi kui päikesevalgus, mis tähendab, et paar leidis mürgi anumasse suletuna.

Kes olid ohvrid?

Väljaandele teadaolevalt on 44aastane Dawn Sturgess kolme lapse ema, kes on seotud majutusteenust pakkuva John Baker House'iga. Dawni üks lähedane sõber, kes elas ohvriga samas majas, on naist kirjeldanud kui armastavat ja hoolivat inimest. Samuti lükkas ta ümber kuuldused, nagu oleks Dawni uimastisõltlane: „Ta ei tarbinud kunagi narkootikume.“

Mõned päevad enne traagilisi sündmusi jäi Dawn kohaliku poe kaamera salvestisele.

BBC-ga kõnelnud Charlie Rowley (45) vend Mark sõnas, et tegemist heasüdamliku mehega, kes teeks ligemise aitamiseks kõike.

Paar leiti 30. juunil teadvuseta olekus oma kodust, mis asub vaid mõne kilomeetri kaugusel Salisburyst, kus märtsis üritati närvimürgiga tappa Vene topeltagenti Sergei Skripali ning tema tütart Juliat.

Dawn Sturgess ja Charlie Rowley viibivad endiselt haiglas ning nende seisund on kriitiline.