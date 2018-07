Riiul on sinu heaks abimeheks, kui seisad taas ja taas probleemi ees, kuhu paigutada kodus erinevad asjad. Pea igas majapidamises kerkib see küsimus aeg-ajalt päevakorrale. Õnneks on olemas lihtne ja atraktiivne lahendus.

Miks eelistada neid kappidele ja kummutitele?

Enne kui seda päris õiget riiulit välja valima hakkad, toome välja nende kolm eelist kappide ja kummutite ees.

Esiteks on riiulitel asjad nähtaval ning neid saab sealt kergesti kasutusse võtta või kaasa haarata. Siinkohal sobib tuua köögi näite. Kuna asjad on silmale nähtavad, siis on parasjagu vajalikud köögitarvikud ka kiirelt leitavad. Samuti võib neil hoiustamine kannustada erinevate köögiriistade ja -nõude tihedamat kasutamist, sest vanasõnal “mis silmist, see meelest” on tõepõhi all.

Teiseks, riiuli ostmine on kõige lihtsam viis saada juurde hoiustamise pinda. Eriti ilmekalt tuleb see välja väiksemate ruumide puhul, kus need aitavad kaasa illusiooni loomisele avaramast ruumist. Väiksemasse korterisse ja tuppa sobivad selleks hästi maast laeni kõrguvad riiulid – või miks mitte kontrasti loomiseks valida tumedate seintega ruumi heledat tooni mööbliesemed.

Kolmandaks on nende eelistamine kappidele rahaliselt soodsam. Tänu vähemale hulgale ehitusmaterjalile ja lihtsamale ehitusele on need enamasti odavamad kui kapid ja kummutid.

Mis on riiuli otstarve?

Mis on väikese avatud panipaiga eesmärgiks ruumis? Presenteerimine või hoiustamine. Kas soovid eksponeerida pilte kaunitest hetkedest või erinevaid nipsasju, mis ruumi ilmestavad? Või on eesmärk igapäevaselt kasutatavate asjade hoidmine, et nad oleks kergelt kätte saadavad?

Mille järgi valida riiulit?

Suurem riiul on täpselt nii hea, kui on tema kandevõime. Kandevõime antakse alati arvestusega, et esemed sellel on ühtlaselt jaotatud.

Märk kandevõime ületamisest on see, kui raamaturiiuli riiuliplaat hakkab keskelt lohku hoidma. Mida tugevamast materjalist on riiulid, seda laiemad võivad sektsioonid ja plaatide kinnitused-kandurid üksteisest olla. Soovitatav kandurite vahe ja sektsiooni laius on enamasti umbes 60 cm. Laiema kandurite vahega sektsioonid ei pruugi sobida raskemate raamatute hoiustamiseks.

Riiulit tellides või ostes on alustuseks vaja teada kõrgus-laius-sügavus mõõtmeid. Lisaks tuleb arvestada veel ühe nüansiga, milleks on võimalikud väljaulatuvad kinnitused. Nii kinnituspostid kui seinakinnitused võivad lisada paar täiendavat sentimeetrit kõikidesse mõõtudesse. Seetõttu tasub jätta mööbliesemete valikul igasse külge mõned sentimeetrid vaba ruumi. Nii on ka eseme oma kohale liigutamine lihtsam.

Samuti tasub arvestada esemete mõõduga ja vaba ruumiga selle sektsioonides. Õige riiulivahe kõrguse leidmiseks lisa esemete kõrgusele 5-10cm, lisaruum aitab neid mugavamalt oma kohalt kätte saada.

Mis materjalidest riiul valida?

Alustada tasub lihtsamatest asjadest nagu materjal ja värv. Valikuvõimalust mööbli materjali osa siin jagub: puit, vineer, vineerplaat, metall, klaas, tekstiil või kombinatsioon loetletust. Lihtsaim viis valida pilkupüüdev riiul on see osta värvilt vastupidine seinale – julgemat värvi mööbliesemed sobivad kenasti heledamale neutraalsemale seinale.

Stiil on individuaalne, katseta julgelt

Ja kas riiul peab alati olema sirge ning lame? Huvitav mööbliesemete disain pälvib kindlasti ruumi sisenejate tähelepanu. Efekti saab lisada näiteks valgustusega või värvides riiulisektsioonide vahel läbi paistva tagatausta teist värvi.

Nende paigutamisel on palju võimalusi

Üksikute seinariiulite kasutamine annab võimaluse paigutada need seinale endale meelepärase rütmi järgi. Ühendatud riiulisüsteemi saab paigutada toa keskele ruumieraldajaks või seina äärde sisseehitatud hoiupaiga mulje tekitamiseks.

Põnev koht väikese avatud panipaigakese jaoks on näiteks trepi kohal olev sein. Ka ruumide nurki saab targalt kasutada, kinnitades sinna kolmnurksed või hoopiski kahte seina ühendavad riiulid. Kitsastes oludes võib otsustada redel-tüüpi riiulikese kasuks. See võtab vähe ruumi ja annab kergelt ümber paigutada.

Riiulid on lihtsad, taskukohased ja põnevad lahendused esemete hoiukohaks. Mõtle läbi, milliseid esemeid ja mis eesmärgil riiulile asetad. Vaata ruumis ringi, millist kohta saab uue mööblieseme paigutamisel kõige paremini või loovamalt kasutada. Mõõda riiuli koha suurus ja seejärel leia Kaup24 e-poest mõõtude ning disaini järgi oma kohale sobivaim.

