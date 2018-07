On üks kena kõnekäänd, et kui miski kõnnib nagu part ja prääksub nagu part, siis on see part. See on selline tervemõistuslikkust toetav suhtumine, mis taunib asjade ülearu keeruliseks ajada. „See on väga lihtne, ma kohe seletan...“ järgneb sellele tavaliselt. Filosoofias tuntakse seda parsimooniaprintsiibina või ka niinimetatud Ockhami habemenoana – kõige lihtsam seletus on õige.

Mis puutub see Mart Sanderi põnevusdraamasse „Äratõmbetuli“? Niipalju, et „Äratõmbetule“ üleehituslik põhivõte on parsimooniaprintsiibi vastand. Asjad osutuvad pidevalt millekski muuks, kui need paistavad. Õigupoolest rohkem ei tahaks ja tohikski öelda selle etenduse kohta, sest on oht avastusrõõm ära rikkuda ning samas ka eksitada. Näiteks see, kas tegu on põnevusdraama või põnevsukomöödiaga, thrilleri või jandiga, sõltub suuresti ka publikust. Saal võib närida haudvaikuse küüsi või naerda karakterite vastastikuse vaimukuseloopimise peale (teame ju USA filmideski, et pole vaimukamaid inimesi, kui need, kes parasjagu elu ja surmaga mängivad).

Laval on kaks näitlejat – kogenud Mart Sander ja äsja USA maineka teatrikooli lõpetanud Artur Rehi. Küllap viimase kasuks on otsustatud seetõttu, et tükiga tuuritati alguses USAs, sest kogemuspagas duol on märkimisväärselt erinev ning lavapartnerina jääb Rehi praegu veel Sanderi kõrval pisut kunstlikuks ja puiseks, pisut pinges olevaks.