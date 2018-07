Saaremaa poisi Uudo Sepa superstaariks kroonimisest on möödas pisut üle kuu aja. Uudo vanemad elasid talle staarisaates väga kaasa ning värskes Kroonikas räägivad nad ka Uudo elust.

Uudo vanemad Merike ja Egon paljastavad ajakirjale antud intervjuus, et sõjaväes käik muutis Uudot. Noormees kannatab terviseprobleemide all ning kui ta soovis sõjaväest lahkuda, tõi see kaasa alandused.

„Kui ta ütles: „Palun luba lahkuda!“, siis vastati, et lahkuvad ainult surnud. „Tuleb öelda, et palun lubage minna.“ Siis pidi Uudo end alasti võtma ja teised poisid kandsid teda kätel. Ta pandi lumele ja poisid lõid kulpi ning ütlesid, et sa oled nüüd surnud,“ meenutab Uudo ema.

