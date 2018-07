Tai koopas suri endine sõjaväelane, kes oli viinud lõksu jäänud poistele vajalikku varustust. Saman Guan kaotas teadvuse, kui ta oli koopast väljumas, vahendab BBC.

„Tema töö oli kohale toimetada hapnikku. Kuid tagasiteel jäi tal endal sellest puudu,“ ütles kohalik ametnik.

Mehe tõi koopast välja temaga koos sukeldunud mees. Guani elu ei õnnestunud päästa.

Rattasõidu ja jooksmisega tegelenud Saman Gunan oli läinud erru, kuid ühines sõjaväega päästeoperatsiooniks, milles osaleb ligi 1000 inimest.

„Koopas on karmid tingimused,“ ütles Tai mereväe komandör Arpakorn Yookongkaew ajakirjanikele. Kuid mehe sõnul jätkatakse päästeoperatsiooniga. „Luban teile, et me ei satu paanikasse, me ei peata oma missiooni, me ei lase oma sõbra toodud ohvril raisku minna," tõotas Arpakorn.

Küsimusele, kuidas loodetakse koopast välja tuua lapsed, kui see ei õnnestunud isegi kogenud sukeldujal, vastas komandör, et laste puhul võetaks tarvitusele suuremad ettevaatusabinõud.