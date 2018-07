Pisut enne jaanipäeva, 21. juunil väljus lavakast ehk Eesti muusika- ja teatriakadeemia lavakunstikoolist 15 värskelt diplomeeritud noort näitlejat, kolm lavastajat ja üks dramaturg, kirjutab Eesti Päevaleht.

Tuleviku pärast on põnevil nii need, kel leping teatriga tagataskus, kui ka need, kes praegu vabakutselised. Viimaseid on 19 lõpetajast seitse ehk laias laastus kolmandik.

Suur osa näitlejatest suundub siiski teatrisse mängima. Nii asub üks näitlejanna Draamateatrisse, üks Ugalasse, kaks NUKU teatrisse, kaks Endlasse ning esimese välismaalasena lavaka lõpetanud Dovydas Pabarčius tegutseb edaspidi Kaunase draamateatris, viis näitlejat asuvad aga tööle uude Paide teatrisse.

