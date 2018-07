Veterinaar- ja toidulaboratooriumi eksperdid tegid lahangul kindlaks, et Paljassaares surnuna leitud kuut luigepoega ei tapnud inimene, vaid kiskja.

Juuni alguses leiti Paljassaare hoiualalt surnuna kuus luigepoega. Alguses kahtlustati, et tegu võis olla inimese kätetööga. „Loodame, et linn reageerib kiiresti ja tagab kaitsealal turvalisuse, nii et teiste lindude elu enam ohtu ei satu,“ teatas toona Eesti Metsloomaühing.

Veterinaar- ja toidulaboratooriumi otsuse järgi puudub kehavigastuste iseloomu arvestades alus arvata, et need on tekitanud inimene. „Lahangu käigus tuvastatud vigastused viitavad eelkõige kiskjate poolt tekitatud vigastustele,“ ütles veterinaar- ja toiduameti pressiesindaja Elen Kurvits Õhtulehele.