Nädala eest valas Rakvere lähedal suur mustakarva koer pisaraid, kuna oli südamest õnnetu. Koer Rocky peremees oli juba paar aastat surnud ning nüüd otsustas peremehe naine koera magama panna, kirjutab Eesti Päevaleht.

Kui surmasüstiks kohale kutsutud loomaarst Viivo Võlu Rocky üle vaatas, nägi ta, et koer on elu täis ning ta otsustas looma elupäevade lõpetamise asemel talle uue kodu leida. Koerale leiti hoiukodu, kuid kodutalust lahkumine mõjus loomale laastavalt: ta oli rahutu ja nuttis. Eesti loomakaitse seltsi otseabistamise juht Margit Midro nendib, et loomaomanikud ei pea just liiga sageli oluliseks ette mõelda, mis nende surma korral lemmikloomast saab.

Refereeritud artikli täistekst Eesti Päevalehes.