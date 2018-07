Esimene rööv oli nagu krimiseriaali kehvake ümberjutustus. Oli 1998. aasta juuli algus, kui Läti Kekava politseijaoskonda tormas Eestist tulnud veokijuht. Tema jutu järgi oli Läti politsei vormis pikk mees peatanud ta Scania umbes 50 kilomeetri kaugusel Ainažist. Lähedal olevat seisnud ka politseivilkuritega auto. Politseinik olevat torganud juhile relva näkku, sidunud ta silmad kinni ja toppinud oma auto pagasiruumi. Seal veetnud veokijuht kaheksa tundi, kuni ta Kekava lähedal Neste bensiinijaama juures vabaks lasti. Scania olevat seisnud seal lähedal, aga hinnalist koormat autol enam peal polnud.

Juba juulis saadi kaheksa metalliröövlite jõugu liiget kätte, osa pääses jooksu. „Metall on senimaani kadunud ja me pole kätte saanud ühtki suuremat summat, mis viitaks, et see on jõutud maha müüa,“ tunnistas Läti politsei.

2002. aastal varastati Riia tasulisest parklast järgmine Silmetist Prantsusmaale teel olnud hinnalise metalliga koormatud Scania. Seekord polnud kaup Silmeti, vaid ostja ning vedajafirma vastutusel.

„Raske öelda, kes võib varguse taga olla,“ tunnistas Läti politsei esindaja toona Õhtulehele. On märkimisväärne, et lätlased himustasid Eesti päritolu Scaniaid: üks selline rööviti ka 1998. aasta märtsis Bauska lähistel.