"Karl, kas sa usud ülestõusmisse?" küsib õpetaja. "Muidugi mitte. See on puhas pettus."

"Peagi veendud ise, et pole pettus. Sinu onu, kelle matustele sa ennast nädal tagasi küsisid, on üles tõusnud ja ootab sind välis-ukse juures."