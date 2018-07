Aprillis ilmus uudis, et Madonna kunagine sõbranna Darlene Lutz tahab müüki panna lauljannale kuulunud isiklikud esemed, mille hulgas ka Tupaci armastuskiri. Nüüd on kiri avalikkuse ette jõudnud.

Räppar sõnab kirjas, et Madonna kui valge naise karjääri võib nende armulugu ainult soodustada, kuid temale tuleks see kahjuks. "Taas kord pakun sulle oma sõprust, mis sel korral on palju tugevam. Kui oled huvitatud, arutaksin teemat sinuga edasi, aga osa sellest ei saanud lihtsalt oodata. Tundsin, et olen sunnitud sulle ütlema... juhuks, kui minuga peaks midagi juhtuma," kirjutab räppar.

Armastuskiri on kirjutatud 15. jaanuaril 1995. aastal. Tupacit tulistati aasta hiljem, 7. septembril 1996. Kuus päeva hiljem mees suri.

Kiri pannakse oksjonile veebikeskkonnas http://gottahaverockandroll.com/ 11. juulil ning selle alghinnaks on 15 000 dollarit, vahendab TMZ.