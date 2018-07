Võid täna liiga enesekeskne olla ja põikpäiselt aina oma jonni ajada. Ainult iseendast lähtumine võib suhted pereliikmetega pinge alla seada.

Kaksikud

21. mai – 21. juuni

Hea läbisaamise nimel kipud omaks võtma sõprade arvamusi, kui need ka sinu sisetundele vastu räägivad. Püüa olla enesekindlam – vaist on hea, leiad ise õiged lahendused.

Vähk

22. juuni – 22. juuli

Suurepärane intuitsioon aitab vältida karisid ja avastada võimalusi. Autoriteetidega on suhted arvatavasti ülihead – sinu viisakas käitumine on neile meeltmööda.

Lõvi

23. juuli – 22. august

Ka kõrgemal positsioonil olevatele isikutele ei pelga sa öelda, mida maailma asjadest arvad. Sa ei tee seda sugugi pealetükkivalt, selgitad rahulikult oma põhimõtteid.

Neitsi

23. august – 22. september

Sul tuleb kellelegi oma teadmisi jagada. Ehk pead esinema suurema auditooriumi ees, teisi õpetama. Kui keegi kuulajaist sinuga ei nõustu, kuula rahulikult ära ka tema arvamus.

Kaalud

23. september – 23. oktoober

Mõtted on mingi minevikuteema juures. Kui sul on loominguline töö, edeneb see täna mõnusalt. Inspiratsioonipuhang võib sind puudutada kui pehme tuulehoog.

Skorpion

24. oktoober – 21. november

Mõttevahetus kallimaga kujuneb elavaks. Teil on üksteisele palju rääkida! Tuleb keskenduda, et kaasa mõelda, kui teine oma püüdlustest ja kaugematest eesmärkidest räägib.

Ambur

22. november – 21. detsember

Ehkki käes on pühapäev, oled ilmselt töises meeleolus – igal juhul edeneb kohustuste täitmine suurepäraselt. Oled võimeline ümberringi toimuvast inspiratsiooni saama.

Kaljukits

22. detsember – 19. jaanuar

Kallimaga oma unistuste jagamine loob meeldiva meeleolu ja teineteisemõistmise. Võite avastada, et teineteisest sõltumata olete salamisi lootnud samu asju!

Veevalaja

20. jaanuar – 18. veebruar

Sobiv hetk rahaasjade planeerimiseks. Lähtudes pigem kõhutundest kui kainest mõistusest võid teha õigeid otsuseid. Pereliikmete soovitusi ära puhta kullana võta.

Kalad

19. veebruar – 20. märts

Mõtlemine on kiire ja süsteemne. Suudad süveneda, teha rasketki vaimset tööd. Vaevalt siiski tervet päeva sellele pühendada raatsid. Hing igatseb nii väga armsama järele!

Sünnipäevalapsele