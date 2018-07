Märkad avanevaid võimalusi ja suudad need kiiresti ära kasutada. Võimalik, et õnnestub oma äritegevust laiendada, uusi kliente ja koostööpartnereid leida.

Jõudu ja enesekindlust on küllaga. Tunned end vabalt, vajadusel astud lavale ning suudad publiku panna oma sõnu hoolega kuulama. Su väljendusviisis on jõulisust.

Kaksikud

21. mai – 21. juuni

Keegi lähedastest võib teha kingituse või öelda tunnustavaid ja julgustavaid sõnu, mis sind päeva jooksul su tegevuses saadavad ja enesekindlust annavad.

Vähk

22. juuni – 22. juuli

Hea päev õppimiseks ja õpetamiseks ning ühiskondlike teemadega tegelemiseks. Poliitika võib tunduda huvitav, tahaksid vestelda inimestega, kes seda valdkonda tunnevad.

Lõvi

23. juuli – 22. august

Aeg sobib läbirääkimiste pidamiseks autoriteetsete isikutega, ka raha teemal. Kui otsid töökohta, on hea aeg võimalikele tööandjatele motivatsioonikirjade koostamiseks.

Neitsi

23. august – 22. september

Sulle võidakse teha huvitavaid ettepanekuid, pakkuda uusi võimalusi. Sinu teadmisi ja oskusi hinnatakse. Võiksid õnnemängus kätt proovida, ent siiski mitte liigselt riskida.

Kaalud

23. september – 23. oktoober

Tasub meenutada aegu, mil asjad õnnestusid. Ka teiste inimeste edulugude meenutamine võib sulle avada tee edasi minemiseks. Salajasi soove ei maksa alla suruda.

Skorpion

24. oktoober – 21. november

Suhted on meeldivad ja arendavad. Puutud kokku inimestega, kes on sinust targemad. Tänased uued tutvused on ühtaegu meeldivad, aga ka kasulikud.

Ambur

22. november – 21. detsember

Sa võid ju olukorraga rahul olla, ent elul on sulle varuks veelgi paremaid võimalusi. Laiskus ja tunne, et nagunii läheb kõik hästi, võib sind takistada nende märkamisel.

Kaljukits

22. detsember – 19. jaanuar

Aeg võib sind kokku viia inimestega, kes aitavad sul ennast avada, näha, kuivõrd piiritu on su sisemaailm. Ehk leiad uue õpetuse, millest tahaksid osa saada.

Veevalaja

20. jaanuar – 18. veebruar

Suguvõsas võib leiduda keegi, kes sulle täna ülimalt asjalikku nõu pakub. Su silmad avanevad, et märgata häid võimalusi, mis on käeulatuse kaugusel.

Kalad

19. veebruar – 20. märts

Teadmisest, et su kõrval on kallis inimene, on rasketeski olukordades kasu. See muudab sind palju enesekindlamaks, suurendab tahet edasi minna, endale uusi sihte seada.

Sünnipäevalapsele