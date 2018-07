Päev kujuneb ilmselt rahulikuks, on sul meeldivalt ärev tunne sees - uitad meelikõditavates mälestustes. Unistamine ja ühe inimese idealiseerimine teeb sul olemise heaks.

Sulle tundub üha enam ja enam, et oled lõpuks leidnud selle, keda oled pikka aega otsinud – üks inimene käitub sinuga meeldivamalt, kui sa oodata oleks osanud.

Kaksikud

21. mai – 21. juuni

Oled positiivselt meelestatud, see on juba pool võitu. Erilise hoo võivad sisse saada rahaasjad. Ära saada päeva mõnuledes mööda, tegutse selle nimel, et äritegevust laiendada.

Vähk

22. juuni – 22. juuli

Meeldiv ja õnnelik aeg. Isegi õnnemängudes võib sind täna edu saata. See muidugi ei tähenda, et võiksid kogu oma varanduse ühele kaardile panna!

Lõvi

23. juuli – 22. august

Mõnes mõttes on head sellised päevad, mil käed-jalad on pidevalt tegemist täis – need hoiavad sind korralikult jalgupidi maa peal. Tuleb süveneda ja asjalik olla.

Neitsi

23. august – 22. september

Hea, kui saad asjad pakkida ja väljasõidu ette võtta. Seiklused ootavad sind kuskil kodukohast eemal. Vali reisiseltsiliseks inimene, kellega koos saad end vabalt tunda.

Kaalud

23. september – 23. oktoober

Hästi õnnestub koostöö inimestega, kellega ei suhelda mitte ainult tööalaselt, vaid ollakse samal ajal ka sõbrad. Suhted kolleegidega on ilmselt soojad ja usalduslikud.

Skorpion

24. oktoober – 21. november

Sinuni jõuab huvitavat teavet, mille omandamisest saad edaspidi palju kasu lõigata. Jupiteri tugeval toel õpid palju, samuti saad teadmisi ka jagada – sind kuulatakse huviga.

Ambur

22. november – 21. detsember

Koht, kuhu oled sattunud, näib põnev, aga ka veider. Uudishimu tekitab vastupandamatut soovi edasi liikuda, samal ajal aga tunned ka ebakindlust, isegi hirmu.

Kaljukits

22. detsember – 19. jaanuar

Elu on jätkuvalt huvitav, sest sul on palju õppida. Võib juhtuda, et pead esinema võõraste inimeste ees või siis tutvustatakse sind seni täiesti võõrastele nägudele.

Veevalaja

20. jaanuar – 18. veebruar

Pead täitma ülesandeid, mis on sinu jaoks liiga keerulised. Kõhkled ja kahtled palju. Kui võimalik, hoidu täna tähtsate kokkulepete tegemisest ja lepingute sõlmimisest.

Kalad

19. veebruar – 20. märts

Kipud olema hajevil ja tüdined rutiinsetest tegevustest kiiresti. Tee midagi niisugust, mis pakub vaheldust sinu igapäevasele elurütmile.

Sünnipäevalapsele