Veetsin hiljuti ligi neli kuud Eestist eemal ning nagu ikka pikemalt reisilt tulles, pidin seegi kord tunnistama, et meil on siin hea elu.

Kõige selgemalt mõistsin seda, kui käisin orkaani räsitud Kariibi mere saarel Dominical. Kuigi saatuslikust orkaanist Maria on möödas peaaegu aasta, võis purustusi näha kõikjal. Minu sealses elukohas polnud elektrit, seda sai paar tundi päevas tänu generaatorile. Wifist igal pool, kuhu jalad viivad, võis vaid unistada.

Eesti on turvaline – siin ei juhtu loodusõnnetusi, meil pole mürgiseid elukaid, Eestis ei levi paljusid riike laastavad nakkushaigused ning hämaras koduuksest väljudes ei pea kartma, et sind maha kõmmutatakse. Ja loomulikult pole meil nii kohutavat vaesust nagu paljudes Aasia ja Ladina-Ameerika riikides.

Nõustun, et Eestiski on küllalt probleeme, mida lahendada. Aga vaadates oma kodumaad distantsilt, tuleb siiski tunnistada: Eestis on hea elu!