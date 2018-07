Kõrgkoolides on dokumentide vastuvõtt lõppenud, ent kõik noored ei saa veel teenitud suvepuhkusele minna – kui sisseastumiseksamit polegi vaja teha, siis närvipinge püsib ometi vastuvõetute nimekirjade avalikustamiseni. Võib-olla on suurem mure alles ees, sest valik tuleb langetada näiteks kahe-kolme võrdselt köitva eriala vahel.

Selles olukorras noort lohutab vaevalt teadmine, et ligi kolmandik hindab oma otsust tagantjärele valeks ning katkestab õpingud. Eriti kui tema lähedased heidavad tänapäeva noortele ette erilist püsimatust, pidades neid lumehelbekesteks, kes esimeste raskuste ilmnedes lihtsalt ära sulavad. Teisalt aitab kindel teadmine, mis ei istu või milleks pole eeldusi, lähemale sellele, mis sobiks – paljud katkestajad leiavadki mõne aja pärast tee tagasi koolipinki.

Igatahes on välistamismeetodil eesmärgini jõudmine eelistatum olukorrale, kus noor pühendab kolm kuni viis aastat elust õpingutele, mis talle leiba lauale ei too. Tänast Õhtulehte lugedes võib tulla üllatusena, et selliste raskuste eest pole kaitstud ka näiteks arhitektuuri- või mehaanikaerialade lõpetanud, kuigi tavapäraselt hurjutatakse sellise jutuga eelkõige nn pehmete erialade kasuks otsustanuid.

Lihtne oleks nõuda, et kõrgkoolide vastuvõtunumbrid peaksid veelgi paremini ja kiiremini reageerima muudatustele tööturul. Kuigi see on iseenesest õige, on näiteks IT-erialade puhul näha, kuidas suur vastuvõtunumber tagab küll suure hulga õpihuvilisi, ent kõrge väljalangevuse tõttu mitte piisavalt palju pädevaid spetsialiste tööandjatele. Väiksemad aastakäigud tekitavad samas surve, et needki vähesed noored tööturule sisenemisega (ja seega eneseotsingutega) liiga kaua ei viivitaks.

Tõelähedasema pildi, mida konkreetne eriala endast kujutab ning millised on selle rakendamisvõimalused pärast kooli lõpetamist, peaks noortele andma karjääriõpetus. Iseasi, kui paljud teismelised taipavad selle valikaine kasuks otsustada. Seni, kuni enamikule jääb erialavalik põrsaks kotis, kestab ka kurtmine, et noored ei tea, mis on neile hea. Õpetagem siis neile!