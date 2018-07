„Ma hoidsin kotist kõvasti kinni ja poiss ei saanud seda kätte. Püüdsin talle veel äsada, aga ta jooksis koos kaaslastega minema,“ on tartlanna Lilian tige nagu herilane poisikeste peale, keda ta neljapäeva varahommikuses bussis rõvetsemise pärast korrale kutsus ja kes selle peale üritasid talt käekotti ära tõmmata. Samad poisid said õhtul juba politseinikega vestelda.

Pahalased juba õhtuks käes

Tööl olles võttis Lilian politseiga telefonitsi ühendust. Avaldust pole ta politseile veel teinud, kuid tal on kindel kavatsus asjale ametlik käik anda: „Ehk Hansakeskuse ees või bussis on mõni valvekaamera, nii saaks poisid üles otsida. Nende jaoks võib see ju naljakas olla – vaadata, kuidas inimesed käima lähevad ja võib-olla teevad nad seda igal hommikul.“

Liliani kirjelduse järgi võttis politsei käsile turvakaamerate salvestused, kuhu vahejuhtum jäädvustus. Koos turvafirma Viking Securityga tehti selgeks, et sama kamp on jätkuvalt liikvel kesklinna piirkonnas. Turvatöötajad nabisid tegelinskid kinni ja viisid politseisse. Seal selgus, et neil on ka varem politseiga tegemist olnud.

„Kui keegi satub süüteo ohvriks, siis võiks võimalusel sellest kohe politseile teada anda,“ ütleb Tartu noorsoopolitseinik Veronika Kivilaid. „Nii säilib suurem võimalus, et süüdlased tehakse kiirelt kindlaks ning välistatakse oht, et ohvrite hulk võiks suureneda.“

Kivilaid ei arva, et mõned suvevaheajal tegevuseta noored annaksid politseile tavapärasest rohkem tööd: „Enamus suvepuhkust veetvatest noortest teevad seda ilma pahandustesse sattumata ja ka teistele pahandusi põhjustamata. Alaealiste õigusrikkujate puhul täheldame, et sellise käitumise tegelikud põhjused on sagedamini katkistes peresuhetes.“

„Enam mõjutab last just see, kui kodune kasvatus on liiga äärmuslik,“ selgitab Kivilaid lähemalt. „Näiteks vanemad on ülemäära kontrollivad ja nõudlikud või siis vastupidiselt võimaldavad täielikku vabakasvatust. Lapsel jääb puudu vanemate mõistvast suhtumisest, ka tähelepanust ja toetusest. See ei õigusta süütegude toimepanemist, ent enne kui noored hukka mõistame, püüame neid ja nende käitumise tagamaid paremini mõista. Ainult nii saab neid päriselt aidata ja seaduskuulekale teele tagasi aidata.“