Baltic Horizon Fond allkirjastas kolmapäeval ostu-müügilepingu SIA LNK Properties ja SIA FIN.LV-ga omandamaks LNK Centre büroohoone Riias. Lepingujärgne ostuhind on ligikaudu 17 miljonit eurot, mis teeb omandamise ligikaudseks tootluseks 6,5 protsenti, teatas Baltic Horizon börsile.

Tehingu lõpuleviimine toimub eelduslikult kuu aja jooksul.

LNK Centre on A-klassi büroohoone, mille väljarenditav pindala on 7455 ruutmeetrit. Kinnistu asub Skanste piirkonnas, mis on uus ärilinnak Riias. Vara on täielikult välja renditud viiele üürnikule, millest Exigen Services ja LNK Group rendivad ligikaudu 90 protsenti pinnast.

LNK Grupp on Lätis üks suuremaid kohalikke kinnisvara- ja infrastruktuuri arendus- ja ehitusettevõtteid. Osana tehingust pikendab LNK Grupp oma rendilepingut kümneks aastaks.

Baltic Horizon Fund on registreeritud lepinguline avalik kinnine kinnisvarafond, mida valitseb alternatiivfondivalitseja Northern Horizon Capital AS.

Allikas: BNS

Fotol vaade Riia vanalinnale.

