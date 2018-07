YIT Eesti alustab Tallinna külje all Rae vallas uue elupiirkonna ehitamist, esimese etapi uued majad valmivad järgmisel kevadel.

Ehitus- ja kinnisvaraettevõte YIT Eesti on otsustanud alustada kiiresti arenevasse Järveküla piirkonda looduskesksete kortermajade rajamist luues uue tervikliku elukeskkonna koos haljastuse, mänguväljakute ja kergliiklusteedega. Lähitulevikus loodetakse rajada Marjamaa-nimelises elamuarenduses ligi paarisada uut kodu, mille elanike tarbeks luuakse avarad muruplatsid ja mängu- ning spordiväljakud. Projekti teeb eriliseks marjapõõsastega kogukonna aia kavandamine. Lisaks rajatakse uute elamute ümbrusse kergliiklusteed, mis ühendatakse selles piirkonnas juba varem rajatutega.

„Marjamaa elupiirkond plaanitakse rajada ligi 13 hektari suurusele maa- alale ja meie eesmärk on luua terviklik piirkond, kus peredel on mugav ja turvaline elada ning kodu juures aega veeta. Rae vallas asuva uue elukeskkonna eeliseks on ümbritsev rohelus ja looduslähedus ning kiire ühendus südalinnaga,“ selgitas YIT Eesti juhatuse esimees Margus Põim.

Marjamaa elupiirkonna I etapis valmivad Hansa tee 2 ja 4 kortermajad. Maalähedastes värvitoonides ja lihtsa geomeetriaga puitfassaade kaunistavad iseloomulikud puitterrassid ja –rõdud. 3-korruselistesse ühe trepikojaga korterelamutesse ehitatakse kokku 36 korterit, ühes majas 18 korterit. B-energiaklassiga kodude ruumilahenduse planeerimisel on silmas peetud tänapäeva inimese vajadusi. Valikus on 1-4-toalised korterid pindalaga 30,9-79,3 m2. Valitud korterite juurde kuulub 1. korrusel asuv praktiline panipaik. Hoonete sissepääsude poolsetes külgedes asuvad juurdepääsuteed nii autodele kui jalakäijatele.

Marjamaa I etapi Hansa tee kodude ehitus algab juba juulikuus ja esimesed koduvõtmed antakse uutele omanikele üle 2019. aasta kevadel. Hansa tee 2 ja 4 majad on projekteerinud arhitektuuribüroo Korrus.

