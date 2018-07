Alexandre Liwentaali büroohoone Ülemiste Citys pälvis hoonete keskkonnasäästlikkuse ja energiatõhususe hindamiseks loodud LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) süsteemi kõrgeima ehk Platinum taseme.

Uus büroomaja kasutab näiteks 100% taastuvatest allikatest pärit elektrienergiat. Tegemist on teise hoonega Eestis, millele on omistatud LEED Platinum sertifikaat.

„Kaasaegsed ettevõtted pööravad üha enam tähelepanu töökeskkonnale – eelkõige inspireerivale kontoriruumile, aga ka sellele, et kasutatavad ehitusmaterjalid oleksid keskkonna- ja tervisesõbralikud ning kontori ökoloogiline jalajälg jääks võimalikult väike. Keskkonnasõbralikkusest on saamas oluline müügiargument järjest rohkematele ettevõtetele,“ sõnas Liwentaali büroohoone arendaja Technopolis Ülemiste ASi juhatuse esimees Gert Jostov. „Lisaks tähendab LEED juhiste täitmine üürnike jaoks rahalist kokkuhoidu, kuna võimaldab vähendada hoone halduskulusid näiteks tõhusama energia- ja veetarbimise ning prügikäitlemise näol.“

„Technopolis Ülemiste investeeris Liwentaali büroohoonesse kokku 13 miljonit eurot, LEEDi nõuetega tuli arvestada juba projekteerimisprotsessi alustades. Sertifikaadi saamiseks pingutas kõvasti ka hoone ehitaja Nordecon,“ lisas Gert Jostov.

LEED sertifitseerimise nõuete kohaselt on Liwentaali büroohoone ehitatud võimalikult suures mahus just kohalikest loodussõbralikest ehitusmaterjalidest, mis tähendab, et ka materjalide transportimisega kaasnev keskkonnakahju on viidud madalale.

Lennujaama läheduses, aadressil Lõõtsa tn 12 asuv 13-korruseline Alexandre Liwentaali büroohoone valmis käesoleva aasta juunikuus. Rahvusvahelisel Technopolis grupil on kokku 29 LEED-sertifikaadiga hoonet, neist kolm asuvad Ülemiste Citys.

LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) on rahvusvaheliselt tunnustatud hindamissüsteem, mille sertifikaate väljastab Ameerika Ühendriikide Rohelise Ehituse Nõukogu (US Green Building Council).

