"Oskasime oodata, et Nexuse kontserdid tekitavad inimestes soovi ka meid mujale esinema kutsuda. Oleme tähelepanust meelitatud, kuid tegu oli eriprojektiga ja Nexus rohkem ei esine," räägib lauljatar Merlyn Uusküla, et bänd tuli kokku vaid neljaks juunis toimunud kontserdiks.

Merlyn sõnab, et kontserdid pühendati eelkõige fännidele, kel oleks esinemistel tore nostalgiline meenutus. "Kuna bänd ei ole tegutsenud 12 aastat, panime tüdrukutega kohe alguses paika, et esinemised toimuvad ainult juunikuus, neid on vähe ja need toimuvad vaid suurtematel üritustel," lausub ta.

"Meie kõikide elud on tänaseks täiesti eri suundades läinud. Janne ei ela juba päris pikka aega Eestis ning tuli siia spetsiaalselt kontsertide jaoks. Helenil on pere, kes nõuab palju tähelepanu. Samuti on mul endal esinemistega tihe graafik, nii et meile oli pingutus ka neli kontserti teha," ütleb Uusküla, et bändiga edasi tegeleda oleks juba füüsiliselt võimatu.

Merlyn ei välista, et Nexust võib laval mõne järgmise juubeli puhul taas näha. "Meile on juba Nexuse 20. juubeli ajaks pakkumisi tulnud, aga ma ei saa täna lubada, et me seda ka teeme. Kuid ma ei välista seda võimalust, sest võib-olla otsustame tõesti Nexuse 20. või 25. juubeli puhul taas lavale tulla ja fänne rõõmustada ning ka ise selle kõige taustal nostalgitseda," jätab Uusküla siiski lootuse, et kunagi võib triot veel lavalaudadel koos esinemas näha.

Küll aga tõdeb Merlyn, et kontserdid olid toredad. "Mul on hea meel, et saime fännidele niivõrd toreda kingituse teha."