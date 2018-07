Erakond Isamaa Eestseisus otsustas, et kirjutab valimisprogrammi ühe põhipunktina eesmärgi viia lasteaedade ja põhikooli haridus täielikult eestikeelsele õppele.

Erakonna esimees Helir-Valdor Seeder ütles ERR-ile, et Isamaa eestseisuse arvates peab üleminek eestikeelsele õppele toimuma samm-sammult, aga kindlate tähtaegadega ning riik peab selleks leidma kõik nõutavad vahendid.

Sven Sester kirjutas Eesti Päevalehes, et on reaalsus, et Eesti- ja venekeelse elanikkonna sotsiaalsed sidemed on puudulikud ning tihedam kokkupuutepunkt on alles ülikoolis, kuid sinna jõuab vähem vene kui eesti noori. Paralleelühiskonnad hariduses kanduvad edasi meie tööturule.

"Kui tahame paralleelühiskonnad jätta minevikku ning pakkuda kõigile võrdväärseid võimalusi nii kultuuriruumis kui tööturul, siis tuleb lõpetada eri keeltes õppeprogrammid," soovitab Sester ning lisab, et ainuvõimalikuks riigi poolseks lõimumispoliitikaks saab olla vaid 100% eesti keelsele suhtlus- ja õpitasemele üleminek nii koolis kui lasteaias.