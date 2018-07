Lõuna-Inglismaal viidi laupäeval, 30. juunil Amesburyst oma kodust teineteise järel Salisbury haiglasse Dawn Sturgess (44) ja Charlie Rowley (45). Nende seisund on kriitiline. Wiltshire'i krahvkonna politsei sõnul kinnitas analüüs, et mõlemad on kokku puutunud Venemaal välja arendatud närvimürgiga Novitšok. Sama mürgiga rünnati tänavu 4. märtsil Salisburys Vene endist topeltagenti Sergei Skripali ja tema tütart Juliat.

Keemiarelvaekspert Ralf Trapp ütles, et Novitšok laguneb raskelt ning püsib kasutuskõlblikuna 20 -30 aastat, vahendab YLE Uutiset. Tema arvamus toetab versiooni, et nüüd on tegemist märtsi algul kasutatud mürgi jäänustega.

Novitšoki leiutamise juures olnud ja praegu Ameerika Ühendriikides elav Vene teadlane Vil Mirzajanov seevastu ei usu, et Sturgess ja Rowley puutusid kokku märtsi algul kasutatud mürgi jääkidega. Ta rõhutas, et Novitšok on väga ebapüsiv mürk ning on võimatu, et see on säilinud kasutuskõlblikuna ligi neli kuud. Mirzajanov on seetõttu veendunud, et Sturgess ja Rowley langesid uue rünnaku ohvriks.