Pea kümme aastat tagasi kolis enda kutsumuseks neuro-lingvistilise programmeerimise treeneriks ja psühholoogiks nimetav naine Pärnumaa metsade keskele, avastas enda jaoks jooga ja kasvatab Reiu jõe kaldal talus kanu. „Siis ma mõtlesingi, et vot nüüd on täpselt see aeg, kus saan enda unistuse teostada ja kolida maale, sest hingelt olen ma koguaeg maalaps olnud.“

„Vanemaks saades mõtlen, et Jumal ise teab kaua ma siin maapeal elan, aga nüüd on küll aeg, kus tuleb teha ainult neid otsuseid, mis mind naeratama panevad ja teha asju, mis on endale südame järgi,“ räägib naine, kes otsustas äkitselt metsade vahele elama kolida.

„See oli mul siis niivõrd küps otsus ja selles ei olnud minu jaoks enam mitte midagi hirmutavat. Tundsin, et ma olen kohale jõudnud. Ja kui nüüd küsida, kas ma jäängi elu lõpuni siia, siis ma ei tea,“ tõdeb ta. „Ma arvan, et elus ongi erinevad etapid ja selle pärast ei peagi kõik kohe maale tulema, et siin on nii äge. Ei ole. Midagi ei tule siin nagu muinasjutus, et kõik on kohe nii nagu praegu mul – õdus „segasummasuvila“. Ja kui sa tunne, et see ei ole sinu koht ja tunned ennast siin halvasti, siis elu on ikkagi neetult lühike, et ennast piinata mitte oma kohas olemisega.“

Ave ütleb ka, et inimesed peaksid rohkem mõtlema, mis on elus nende jaoks oluline.

„Mis on see, mis on südame järgi väärtuslik, sest kui seda ei ole, siis iga väline impulss niidab jalad alt. Meie teele tuleb ette palju jamasid. Ka minulgi on neid siin maal elades ette tulnud. Näiteks oli mul üks suur koolitus tulemas, kus kõigepealt jooksis mul arvutil kõvaketas kokku. Siis kadus elekter ära. Selliseid asju ikka juhtub ja see käib elus olemise juurde. Vahel ongi nõme aga samas teine päev on jälle hea,“ leiab ta.

Ave on seeläbi elus mõtestanud kolm küsimust, mis elu määravad. Need on:

* kas elad targalt?

* kas iga sinu järgmine valik kasvatab sind kuidagi ja teeb paremaks?

* kas sa elad hästi ja kas su elus on rõõmu, sest hingerahu on hea küll, aga kui hingerõõm puudub, siis see on ikka väga nutune.

Kanapidamise juurde jõudis Ave poolkogemata. Mõtles lihtsalt üle-eelmisel aastal, et oleks väga tore minna aeda ja võõta oma kana muna.

„Kuna ma olen ise ka kiiksuga, siis mõtlesingi, et võtan toreduse pärast kanad, sest praegu on nii kihvte erinevaid kanatõuge. Ja mitte ainult munemise pärast,“ räägib Ave. „Hakkasin neile kõigepealt elamist korraldama ja esimene sats kanu tuligi üle-eelmine aasta ja ikka selle mõttega, et viin nad talveks ema-isa lauta, kuna minu korraldatud elamine oli vaid hooajaline. No ja nii saigi tehtud, aga siis see kukk...“ hakkab Ave naerma.

„Ema pidas mul temaga natuke aega vastu ja siis ütle: korista see kukk siit ära, ma ei taha tigedat kukke. Siis mu Kilingi-Nõmmel elav sõbranna tahtis kukke, sest tal ka kanad. No sõbranna pidas tunduvalt kauem vastu aga viimaks ütles ka, et selle kukega on ikkagi pahasti. Nii ma siis olin fakti ees, kas kukk potti või leida kiiresti elamine.“

Ave mees sai seepeale teada, et Mr. Blacki (Härra Must - L.V) potti ei panda, vaid kiiremas korras tuleb talle elamine leida.

„Ja ma ütlen, kui sa midagi ikka väga tahad, siis elu selle sulle ka annab. Nii me siis leidsimegi soojaku, mille ehitasime seest ümber ja soojustasime ära. Nii saigi härra koos oma erivajadustega (ühte jalga liipava) kanaprouaga, talve seal üle elada ja nüüd jäävad kõik alles,“ räägib Ave.

"Sul on ainult üks elu“

„Mida vanemaks ma saan, seda rohkem ma mõtlen, et Jumal ise teab, kaua ma siin maapeal elan, aga nüüd on küll aeg, kus tuleb teha ainult neid otsuseid, mis mind naeratama panevad ja teha asju, mis on endale südame järgi. Suhelda inimestega nii, et tõepoolest oled nende jaoks „kohal“ ja olla hetkes. Suhted ja tänutunne on elus üliolulised. Ilma toetavate suheteta, ei kujutaks ma end ettegi siin maal toimetamas," tunnistab Ave.

Ta nendib, hetkes olemine on muidugi tänapäeval keeruline, kui sa ringi tormad.

„Õnneks olen õppinud ja õpetan teistelegi automaatpiloodilt mahatulekut, käesolevas hetkes olemasoleva teadvustamist ja enda elu teadlikule juhtimisele ümberlülitumist. Kui sa autot ka ei peata ja kütust ei võta, siis ühel hetkel ta jääb lihtsalt seisma. Nii ka meiega,“ räägib Ave, kes on õnnelik, et on suutnud enda puhul õige momendi ära tundnud.