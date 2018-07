Jack külastab jõulude ajal oma pruudi perekonda. Laua äärde pannakse ta istuma nii, et ühel pool on võluv pere-ema, teisel pool aga priske jõuluhani.

"Ei tea, miks mind hane kõrvale istuma on pandud?" viskab Jack nalja, mõtleb siis aga, et äkki perenaine solvub ja täpsustab: "Vabandage proua, ma mõtlesin praetud hane..."