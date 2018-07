Suurbritannia siseminister Sajid Javid on kutsunud Venemaad üles jagama selgitusi viimatise mürgitusjuhtumi kohta Salisburys.

Javid kinnitas, et närvimürk millega puutusid kokku 30. juunil teadvuseta olekus leitud mees ja naine, on samaväärne sellega, millega üritati mõrvata Vene topeltagenti Sergei Skripali ja tema tütart, vahendab BBC.

„On täiesti vastuvõetamatu, et meie inimesi rünnatakse tahtlikult või ettekavatsemata meie tänavatel, parkides ja linnades,“ ütles Javid parlamendi ees kõneldes. „Nüüd on aeg, et Venemaa astuks ette ja selgitaks meile täpselt, mis toimub,“ lisas ta.

Kremli pressiesindaja Dmitri Peskov sõnas neljapäeval olukorda kommenteerides, et Suurbritanniale pakuti Novitsoki-juhtumi uurimisel abi juba märtsis, kuid siis nende teeneid ei vajatud.