Õllesummeri avapäeval andis Uudo Sepp oma siiani kõige suurema kontserdi. Värske superstaar jagab esinemise kohta vaid positiivseid sõnu. “Ma arvan, et eilne läks imehästi,” lisab ta. Enne suurt esinemist leevendas Uudo närve, pidades Anu Saagimiga ühe korraliku tordisõja.

"Anu pakkus välja, et teeme tordisõja. See ettepanek oli väga ootamatu ja alguses ma ei olnud nõus," räägib Uudo. "Siis mõtlesin, et teeme ära, ongi lõbusam õhtu," naerab ta.

Uudo Sepp ja Anu Saagim pidasid maha korraliku tordisõja (Tiit Tamme)

Festival on Eesti üks suurimaid suveüritusi ning rahvast oli kohal kuhjaga. “Tõeliselt hea meel oli laval seista, kui publik on nii toetav,” räägib Uudo ning lisab, et kontserdi ajal valitses 100% festivalimeeleolu. “Läksime lavale ja nautisime kuttidega seda, mida teeme.” Singel “Võitmatu” on üsna uus, kuid juba elab publik sellele väga kaasa. “Nii äge, kuidas rahvas kaasa laulis,” rõõmustab Uudo.

Kuna tegemist oli superstaari esimese etteastega niivõrd suure publiku ees, siis tunnistab Uudo, et närv oli sees küll. “Kui närv puudub, oleks midagi valesti. Selline väike ärevus on alati hea. Saime korralikult proovis läbi töödelda, kuidas midagi teha ja muretsemiseks ei olnud põhjust."