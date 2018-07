Siseminister Andres Anvelt andis valitsuse pressikonverentsil teada, et 21. juunil täitus Eesti sisserände piirarv, milleks on 1315 inimest. „Sisuliselt oli näha juba aprillis, et piirarv täitub,“ märkis Anvelt, lisades aga koheselt, et sisserändajate nimekirjas tekib varsti jälle ruumi uutele inimestele.

Siseminister Andres Anvelt. (Robin Roots)

„15. juulil, mõne nädalapäeva pärast, jõustub aga uus välismaalaste seadus, õigemine selle muudatus, kus me siis toome [piirarvust] välja tippspetsialistid,“ täpsustas Anvelt.

Sellel aastal vabaneb väljaantud elamislubadest 32, mida on pärast 15. juulit võimalik anda järgmistele sissrändajatele. „Kindlasti tuleb arvestada, et uus seadusemuudatus tegi pikemaks ka ajutise töötamise: üheksalt kuult aastale. 2018. aasta lõpuks me prognoosime, et Eestis on 22 000 lühiajalist töötajat,“ ütles siseminister. „See on pea kaks korda suurem [arv] kui me prognoosisime eelmisel aastal.“

Eelmisel aastal sai kõige enam elamislubasid Ukrainast tulijatele (877) ja Venemaalt saabujatele (170). Kolmandale kohale platseerusid Valgevenest tulijad (75), kelle järgnesid veel Indiast (44), Hiinast ja Taist (17) saabujad.