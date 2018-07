Kuna ekraanile pidi tulema kolm saatejuhti ning tavaliselt kahe saatejuhi, Marko Reikopi ja Grete Lõbu poolt juhitud “Ringvaates” on saatejuhid eetris kahekesi, võis eeldada, et ka nüüd saab igas saates näha kolme saatejuhti. Oleks võinud arvata, et ehk tugeva ajakirjandustaustaga Gavronski hakkab saates tegema päevakajalisi intervjuusid, Jüri Muttika ja Hannes Hermaküla tegema endale iseloomulikult vahvaid ja lõbusaid lugusid ning intervjuusid.

Kui 2.-4. juuli saateid juhtis Hermaküla, siis tänasest, 5. juulist, saab saatejuhina käe valgeks Gavronski, kes juhib saadet järgnevad kolm nädalat. Muttika alustab saatejuhina 30. juulil ning juhib saadet järjepanu samuti kolm nädalat. Augustis naaseb taas Hermaküla, kes siis kolm järjestikkust saadet teeb. Augusti viimase nädala teevad saadet kõik kolm vaheldumisi.

Muttika on suvist “Ringvaadet” juhtinud ka varem, nii 2014. kui 2015. aastal. Mehe sõnul on suvist saadet teha hulga keerulisem, kuna meeskond on väiksem, aga tööd on sama palju kui mitte rohkem.

“Eks mul on lisaks reporterikohustustele au ka saatejuhina diivanit nühkida. Ja vot see ülesanne on ütlemata põnev. Püüan nimelt igal õhtul teha parema saate kui eelmine," lubab mees.

Hulga raskem saab olema aga Gavronskil, kes saatejuhiametit esmakordselt proovib. “Lisaks soojale ilmale ja mõnusale meelelahutusele kavatsen silma peal hoida päevakajalistel tõsistel teemadel," lubab ta. “Kallid vaatajad, kui mul lähevad stuudios sassi kaamerad, kuhu pean vaatama, siis andke andeks, see on esimene kord, kui juhin stuudios saadet!” sõnab ta.