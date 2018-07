Skulptor Tauno Kangro on saanud oma elu esimese rolli teatrilaval, pisikese, aga olulise. Tema osaks on sel ajal kui lava teises otsas armastuse nimel veheldakse ja surma saadakse, joonistada veerand tunniga valmis akt. Selle suve kuumim vabaõhuetendus "Armastus Laitses" esietendus eile, 4. juulil Laitse graniitvillas. Selles teevad kaasa ka poolpaljad kaunitarid.

Minu arust on meil alastimodelli rolli või rolle selles etenduses isegi liiga vähe. Võiks rohkem olla. Aga konkurents minu modelliks saada on ikkagi väga tugev.

Kuidas sa modellid ikkagi ära räägid?

Aga võib-olla räägivad nemad hoopis mind ära. Aga kõik käib range vabatahtlikkuse alusel. Üks põhjus on kindlasti see, et olen aus. Ütlen modellidele, mis tegelikult toimub.

Kui suured on alastimodellide honorarid?

Meie modellide honorarid on rangelt konfidentsiaalsed. Aga võin kinnitada, et need on piisavalt suured ja tulevikus ainult tõusvas joones. Summad on meil väiksemad kui Hollywoodis, aga modellid on paremad kui Hollywoodis.

Ballaadid ja legendid vabaõhuetenduses "Armastus Laitses"



Alates juulist etendub Laitse Graniitvilla skulptuuripargis vabaõhulavastus "Armastus Laitses", mis põhineb kohalikel muistenditel, ent käsitleb ka kaasaegset eestlast erutavaid teemasid. Ligi kolmkümmend erinevat tegelast, suurejoonelised massistseenid ratsanike osavõtul, muljetavaldav lavakujundus – selline on saabuva suve suurim vaatemäng.



Lavastajaks on Ivo Eensalu, autoriks Ivo Parbus ning etenduse kunstnikuks Mare Raidma. Osades: Jassi Zahharov, Janne Sevtšenko, Eduard Salmistu, Pirjo Levandi, Alice Kirsipuu, Tauno Kangro, Veljo Reinik, Toomas Täht, Väino Laes jt.

Lavastuses näeb kahte armastuslugu

Esimene jutustab külakaunitar Adeelest, lustakast noorparunist Heinrichist ja saatanlikust aadlimehest Teufelhundist, kelle käsul õrn Adeele elusalt Laitse häärberi keldriseina müüritakse.

Teises näeme armukolmnurka, mille moodustavad iludusest koduõpetaja Lauretta, noorparun Herbert ja mehine tallipoiss Kustas. Armuleek kasvab kõigil kolmel üle pea ja lugu lõppeb osaliste hukuga, ent armastus ei kao.

On kauneid tundeid, laule ja silmipimestavat naiseilu, aga ka kirjeldamatut kurjust ja sõnumeid teispoolsusest. Kõike seda vürtsitavad naerutavad naljad ning ehe elurõõm. "Armastus Laitses" näitab kaunitare ja rüütleid, kurjameid ja pühakuid, sekka rõõmsat ja vallatut rahvast, kes teab, et vaid armastus annab elule õige hoo.