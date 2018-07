Euroopa Parlamendi liige Yana Toom väljendas sotsiaalmeedias oma pahameelt seoses Sven Sesteri üleskutsega venekeelne haridus Eestis täielikult lõpetada. “Valimised lähenevad, igasugust jama võib suust välja ajada, peaasi et kõlaks,” kirjutab Toom.

Riigikogu liige ja majanduskomisjoni esimees Sven Sester selgitab Delfis ilmunud arvamusartiklist, et meie ühiskonna tervise ja majandusliku käekäigu huvides on oluline, et saabujad nendest riikidest ei kapselduks vaid venekeelsesse keskkonda, sest juhul kui siia saabuvad inimesed jäävad ainult oma endise kodumaa inforuumi, süvendab see meie ühiskonna lõhesid.

“Eesti keel on Eesti riigi ainuke ametlik keel ning selles pole midagi imelikku, et eesti keele oskus tagab paremad võimalused tööturul,” kirjutab Sester ja kirjeldab sealjuures kui rahvuspõhiselt segregeerunud meie töökollektiivid endiselt on.