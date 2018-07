Märtsis postitas lauljatar Teele Viira oma Instagrami kontole armsa foto, millega andis teada, et tema ja kallim Kristopher Kuuse saavad lapsevanemateks. Seitsmesed.ee vahendab, et nüüd on poeg ilmavalgust näinud.

Seitsmestele teadaolevalt on ema ja lapse seisund hea.

Eelmise aasta oktoobris rääkis Teele ajakirjale Kroonika, et on leidnud oma ellu uue armastuse. Toona tunnistas Viira, et pole endast kolm aastat noorema Kristopheriga kuigi kaua suhelnud. „Umbes kuu aega, kuid et oleme meelelahutusvaldkonna inimesed, teadsime teineteist juba ammu,“ sõnas Teele. Kristopher töötab produtsendina üritusturundusfrmas Kuusk. Ettevõtte koduleht kirjeldab teda kui sooja, siirast ja südamlikku inimest. Sama kinnitas ka Viira: „Täpselt selline ta ongi!“