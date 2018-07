Sel suvel on USA-s ennast raamatute müügi alal proovile panemas kokku 346 Eesti tudengit. Neist 182 võttis reisi ette esmakordselt. Tudengid tegutsevad kokku 21 osariigis Alaskalt kuni Florida ja Californiani välja. Aktiivne müügitöö kestab augusti viimase nädalani ning seejärel võetakse enamasti vaba aega, et veel mööda riiki ringi sõita ja vaatamisväärsusi avastada. Suurem osa tudengitest saabuvad Eestisse tagasi septembri esimestel päevadel.

Tudengite sõnul on sealse iseseisvuspäeva puhul Eesti inimestele ilmselt veidi harjumatu äärmiselt rohke lippude ja lipuvärvide kasutamine, millega ehitakse nii maju, autosid, iseennast ja lausa koduloomi. Samas võib see olla ka nakkav ning ka paljud Eesti tudengid kasutasid võimalust ennast lipuvärvidega ehtida.

Eesti tudengid on seni olnud kogu Southwestern Advantage programmi edukaimad. Eestlaste usinust müügitööl tõestab ka fakt, et eestlaste osalus kogu ettevõttest on juba ligi 10%. 19 tütarfirmast koosnevat rahvusvahelist ettevõtet, mille möödunud aasta kogukäive ületas 200 miljonit dollarit, omavad ainult inimesed, kes seal ka samal ajal töötavad.