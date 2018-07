Tähelepanelik Lihula linnakodanik on veebikeskkonda anna-teada.ee üles riputanud pildi traktorist, mis pikemat aega kitsal teel seisab. „Traktor on tähistamata ja valgustamata. Pimedal ajal on oht suur, eriti kui vastu tuleb teine auto ja pimestab tuledega,“ hoiatab murelik linnaelanik. Politsei sõnul on mure põhjendatud.

„Tõsi ta on, see ei ole ohutu viis sõidukit parkida, eriti kui see on märgistamata ja pimedas halvasti nähtav,“ nentis Lääne prefektuuri pressiesindaja Ilmar Kahro. Kui uskuda postituse ülesriputajat, siis on traktor kitsal teel vedelenud vähemalt üle nädala.

(Ekraanitõmmis/ Anna-teada.ee)

Kõik, kes peaksid Lihulas rehve kulutama, võivad siiski rahulikult hingata. Ohtlik traktor on teelt praeguseks eemaldatud.

„Piirkonnapolitseinikud käisid tänavat [05.07] kontrollimas, traktori omanik oli selleks ajaks sõiduki juba tee äärest teisaldanud,“ ütles Kahro. „Tema sõnul oli traktor seal mootoririkke tõttu.“

Politsei tänab tähelepanelikku inimest ning annab teada, et selliste tähelepanekutega võib julgesti piirkonnapolitseiniku poole pöörduda.