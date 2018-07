Jäätis ja suvi käivad alati kokku. Mis oleks veel parem kui puhkuse ajal soojal terrassil päikest nautida ja imehead jäätist süüa?

Maitsvat itaaliapärast gelato-tüüpi jäätist valmistab Kopli taluköök. Kasutusel on traditsioonilised Itaalia retseptid, kuid põhitoorained on kohalikud ja kodumaised.

Kopli taluköögi käsitööjäätis on valmistatud puhtast piimast ja koorest. Maitset annavad gelatole hooajalised marjad ja puuviljad, kuid ka šokolaad, pähklid, maitsetaimed ja -viljad, püreed ning alkohol. Maitsete valik on hooajaline ja vahel ka väikese kiiksuga. Lisaks on käsitööjäätise sees suhkruid ja siirupit ning siidise konsistentsi saavutamiseks ka veidi looduslikke paksendajaid ja stabilisaatoreid.

Maitse pole ainus Kopli taluköögi jäätiste omapärane külg – kõnealune jäätis ei sula nii kiiresti! Nimelt on see pakendatud termokarpi, mis lubab küll hoida jahedust 40 minutit, aga tegelikult püsib jäätis kinnises karbis toatemperatuuril lausa 1,5 tundi jahe. Seega on ideaalne haarata just Kopli taluköögi jäätis külla minnes kaasa.

Niisiis otsustasime proovida, kuidas maitsevad Kopli taluköögi jäätised ning kui hästi nad suvesse passivad.

Pistaatsia

- Lapsest peale on olnud alati nii, et minu lemmikuks osutuvad kõik pistaatsiapähklit sisaldavad asjad. Nõnda ka see jäätis. Kui pehme ja suussulav!

- Jäätis on väga hea, aga hakkasin mõtlema ka praktilisele poolele. Pakend on selline, et neid kannatab ka keskmisest kauem toatemperatuuril hoida, ilma et oleks karta katastroofilist sulamist. Imehea kuhugi kaugemale külla minemiseks.

- Pistaatsiat on hästi tunda. Teinekord soolatakse pistaatsiajäätis üle, sest üldiselt annavad sool ja pistaatsia hea koostise. Siin ei ole sellega liiale mindud.

Leiva-rummi

- Valikust kõige mahedama maitsega.

- Pakun, et see on meesterahvaste lemmik. Naistele meeldivad ju tavaliselt väga magusad asjad.

- Väga maitsev ja nii omapärane. Ei tasuks karta, et see on kuidagi ehmatavalt võõras – leib jäätises tundub kummaline mõte, kas pole? Ongi kummaline, aga igal juhul maitsev!

- Leiva-rummi puhul eeldasin, et on tugevalt tunda rummi maitset. Seda siiski polnud. Nii et need, kes pole suured rummifännid, ei pea ka seda jäätist pelgama!

- Leivatükke on ohtralt. Seda kirja pannes pean nentima, et ta ei tundu niimoodi eriti maitsev. Aga päriselt! Leivatükid jäätises on ülihead!

- Kes tahab vaheldust ja uusi põnevaid maitseid, siis on leiva-rummi jäätis see õige!

Mango-apelsinisukaadi

- Vot siin on tunda, et see on apelsinijäätis. Maitse on tuntav ning hamba alla jääb päris palju apelsinitükke. Olen tihti komistanud toitude otsa, mis justkui lubavad, et on apelsinimaitselised, kuid sellest võib tegelikult vaid und näha. Selle jäätise puhul on nimi igal juhul õigustatud.

- Ideaalne palavaks suvepäevaks. Mulle meeldib väga külm kohv apelsiniga (nagu sidruniga tee), niisiis jõin seda tööl musta kohvi sees. Muah, imeline combo!

Mustsõstra

- Kas mustsõstra jäätist saab üldse poest osta? Mina pole seda küll kunagi söönud. Hea esimene kogemus.

- Ma pole kõige suurem magusafänn, nii et minu jaoks jäi veidi magusaks. Sobiv variant maiasmokkadele.

- Jäätis on eriti marjane ning kohe tunda, et tegemist pole marjalaadse tootega. Ehe värk ja sõstrakesi on korralikult patta pandud.

- Värskendav jäätis suviseks ajaks.

- Esimese hetkega võiks eeldada, et mustsõstrajäätise puhul on kasutatud rohkelt moosi. Tegelikult ei tundunud absoluutselt, et sööks moosijäätist. Hoopis mustsõstratükke oli tunda.

Mandli- cantuccini

- See on minu hinnangul valikust kõige peenema ja glämmima mekiga. Tugevalt on tunda martsipanimaitset.

- Mulle meenusid kuidagi jõulud, kuigi püha on mägede ja merede taga. Ma pakuks seda jäätist jõulude ajal oma külalistele.

- Imehea tekstuur ning see sulas lausa suus!

Maapähkli

- Olen vana pähklinäpp ning lisaks pistaatsiajäätisele võitis minu südame maapähkli jäätis.

- See meenutab mulle Snickersit, aga on veel parem! Maitsed on ideaalses balansis.

- Kopli taluköögi jäätisetegu tundub üleüldse üks paganama vinge kodumaine ettevõtmine! Ma olen ise suur Itaalia gelato fänn ning Kopli taluköögi tooted meenutasid mulle tõesti jäätise mekkimist Rooma tänavatel.

Kopli taluköögi käsitööjäätis on mitmete Tartu kohvikute-restoranide menüüdes: Gustav Gastro, Osteria Rustico ja Säde kohviteegis ning aiakeskuse Gardest restoranis Muru. Põlvas saab käsitööjäätisega maiustada Pesa restoranis ja Tillu kodukohvikus.

Samuti leiab seda Tartu Kaubamaja Toidumaailmast, Tartu Lõunakeskuse Taluturult ning Andre talupoest Tartu- ja Põlvamaa piiril Talvikese külas.

Loomulikult leiab laia valiku käsitööjäätist ka taluköögi resto menüüst. Kui aga sellest ei piisa, siis on võimalik kutsuda jäätisekäru oma üritustele või tellida termokarbis maiust veebist SIIT.