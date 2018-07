Pulmade korraldamise trendid muutuvad sekunditega.Tüdrukute- ja poissmeesteõhtute selle hooaja kuumimaks kohtumispaigaks on Klubi Teater!

Seda spetsiaalsel Bachelor(ette) peoõhtul, mis pani mõnegi pulmadeks valmistuva pidulise silmad särama ja keha põnevusest surisema. Klubi Teater on esimene ööklubi, kes on loonud ideaalse peoõhtu kõikidele, kes valmistuvad pulmadeks ja samas toob kokku ka need, kes alles "selle õige" otsinguil.

Uue pidudesarja nimeks ongi "Viimane õhtu vallalisena". See on pidu, mis on õigeks kohaks nii neile, kel kihlasõrmus juba sõrmes, kui ka peatselt abielluvatele tuvikestele.

Nagu ikka ei puudunud peoööst ka vallatu show-programm. Seekordseks teemaks oli loomulikult "last fling before the ring". Nii saigi nautida tõeliselt hullumeelset show`d, millest ei puudunud võrgutavad pilgud ja napid riided.

Vaata galeriid ja veendu ise!



Juba homme, 6. juulil lennutab Klubi Teater külastajad pidude mekasse St. Tropez. Laupäeval, 7. juuli ootab aga kõiki uhiuus pidude sari AMUSEMENT PARK!