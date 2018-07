Nädalalõpp ei tõota äsja puhkusele suundunutele midagi head: lubab tuult ja vihma, mõnel pool isegi äikest.

Neljapäeval areneb madalrõhkkonnal Loode-Venemaal uus kese ja selle edelaserv katab Eesti. Öösel sajab kohati, päeval laialdaselt hoovihma, kohati on äikest. Puhub mõõdukas loode- ja läänetuul. Õhutemperatuur on öösel 8..14, päeval 17..21, sajupilvede all 14..15°C.

Reede (kuvatõmmis: ilmateenistus.ee)

Reedel on madalrõhkkonna kese meile üsna lähedal ja öö ning hommikupoolik on vihmased, pärastlõunal sajab hoovihma, võimalik on äike. Sajuvõimalus on väiksem Hiiu- ja Saaremaal. Puhub mõõdukas lääne- ja loodetuul. Õhutemperatuur on öösel 10..15, päeval 15..20°C.

Laupäev (kuvatõmmis: ilmateenistus.ee)

Laupäeval ja pühapäeval madalrõhuala lääneservas sajab öösel kohati hoovihma, päeval on soodsad tingimused rünksajupilvede arenguks ja mitmel pool sajab hoovihma, on äikest. Puhub mõõdukas loodetuul. Õhutemperatuur on öösel 11..16, päeval 17..22°C.